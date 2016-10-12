Путин может никогда не предстать перед судом по делу MH17 - голландский социолог

Такое мнение "Новому времени" высказал голландский советолог, правозащитник, генеральный секретарь международной организации Глобальная инициатива в психиатрии Роберт ван Ворен.

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"В целом в Нидерландах, откуда были большинство погибших пассажиров, спокойно отреагировали на результаты доклада, подтверждающего: Боинг сбили из российского Бука. Некоторые детали отчета публиковались ранее, поэтому родственники жертв лишь получили окончательные свидетельства того, что их близкие убиты властью Владимира Путина, и теперь они открыто могут заявлять об этом. Вот почему российские маневры перед презентацией только усилили отвращение и гнев в адрес Кремля, а также желание заставить виновников ответить за содеянное", - считает ван Ворен.

Однако тут, по его мнению, скрыто самое серьезное осложнение: как заставить преступников предстать перед судом?

"И тут Нидерланды оказались в такой же ситуации, как Великобритания после отравления в Лондоне бывшего оперативника ФСБ Александра Литвиненко полонием. Британские власти понимали: прямое обвинение в адрес Кремля повлечет серьезные последствия", – поясняет голландский социолог и напоминает, что вдове Литвиненко понадобилось восемь лет, чтобы добиться от британских властей публичного расследования смерти мужа.

"Конечно, нынешний политический климат отличается от 2006 года. Теперь мир видит агрессивное диктаторское российское государство, которое вторглось в Грузию, а затем в Украину под личиной миротворца, поддерживает преступные группировки, ведет войну в Сирии от имени военного преступника Асада и превращает Алеппо в еще один Грозный. Сейчас большинство политических лидеров наконец поняли: если Путина не остановить, на кону окажутся мир и свобода в Европе. В 2006 году многие все еще считали Путина человеком, с которым можно иметь дело", - отмечает ван Ворен.

Голландец констатирует, что сейчас премьер Нидерландов Марк Рютте столкнулся с похожей дилеммой: любая резкая реакция приведет к ухудшению отношений с Россией. К тому же крупные компании вроде Philips уже выстроились в очередь, уговаривая премьера вести себя осторожно и не испортить отношения еще больше.

"Традиционный подход голландцев: они говорят о правах человека и убеждают мир, что это краеугольный камень внешней политики Нидерландов, но когда дело касается торговли и экономических отношений, все меняется. Судя по всему, пока Рютте планирует вести себя так же, как британцы в 2006-м. Да, министерство иностранных дел Нидерландов вызвало российского посла на ковер после того, как в Москве высмеяли отчет по Боингу, но, помимо этого, реакция властей была слабой", - констатирует он.

"Опасность дела MH17 в том, что в результате мы увидим суд, аналогичный процессу по лайнеру Pan Am 103, сбитому над шотландским Локерби в 1988 году. Тогда погибли почти 300 человек. Лишь спустя 11 лет ливийский лидер Муаммар Каддафи передал подозреваемых, но специальный суд признал виновным только одного. Сам Каддафи так и не понес наказания: ему даже не предъявили обвинение, хотя именно он отдал приказ об атаке. Путин тоже, возможно, никогда не предстанет перед судом по делу об MH17, хотя есть основания полагать, что его ждет такой же преждевременный, пусть и не настолько кровавый конец, как ливийского лидера", - добавляет ван Ворен.

Напомним, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области. Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

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