Премьер Нидерландов призвал РФ прекратить распространять чушь о МН17

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в эфире телеканала NOS.

«Распространение чуши об этом исследовании должно остановиться", – сказал Рютте, добавив, что сомнения в его независимости не принимаются.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел России сообщило послу Нидерландов, что обнародованные 28 сентября промежуточные результаты расследования сбития малайзийского авиалайнера MH17 "не могут быть признаны Россией удовлетворительными".

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Нидерланды, возмущенные реакцией России на результаты, которые были обнародованы Совместной следственной группой по расследованию катастрофы "Боинга" рейса МН17 "Малайзийских авиалиний", вызвали российского посла.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в докладе международной группы по результатам расследования катастрофы МН17 нет доказательств вины России. Также в МИД России прокомментировали отчет Объединенной следственной группы о крушении Boeing 777 на Донбассе, назвав "предвзятыми" доказательства о причастности РФ к гибели рейса.

Министерство иностранных дел РФ и Министерство обороны РФ поставили под сомнение профессионализм и независимость результатов расследования. Совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом "Бук", ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.

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В международную совместную следственную группу входят представители пяти стран – Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.