Розенко рассказал, когда в Украине возможно повышение пенсионного возраста

В Украине не будут повышать пенсионный возраст. Об этом в эфире «112 канала» заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

По его словам, для повышения пенсионного возраста в стране, для начала необходимо увеличить продолжительность жизни населения на 7-10 лет. Между тем, как отметил Розенко, требований повышать пенсионный возраст нет и в меморандуме МВФ, поэтому Кабмин не будет вносить изменения по этому вопросу.

Читайте такжеМинсоцполитики пока не видит возможностей для отмены налогообложения пенсий«Ну, возможно, где-то когда-то, в какой-то далекой перспективе, какая-то следующая власть или правительство додумаются к вопросам дискуссии в обществе относительно повышения пенсионного возраста. Я считаю, что эта дискуссия неуместна до того момента, пока мы серьезно не поднимем качество жизни, а именно продолжительность жизни. Только когда мы примерно на 7-10 лет увеличим продолжительность жизни, можно аргументировать и убеждать общество, что продолжительность жизни увеличивается, поэтому надо увеличивать продолжительность жизни трудоспособного. То есть на сегодняшний день вопрос повышения пенсионного возраста снят с повестки дня. Этого вопроса нет в меморандуме с МВФ, нет наших обязательств относительно поднятия пенсионного возраста и очевидно, что правительство не будет никоим образом вносить идей относительно поднятия пенсионного возраста в этом году», - отметил Розенко.

Как ранее сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины намерен провести перерасчет пенсий, размер которых составляет от 1 300 гривен до 3 000 гривен, в конце текущего года, сообщила пресс-служба вице-премьер-министра Павла Розенко.

"Мы сейчас разрабатываем программу "осовременивания" пенсий. Ведь пенсии от 1 300 гривен до 3 000 гривен не повышались последние 3-4 года. Мы сейчас ищем ресурс для того, чтобы с октября-ноября провести осовременивание для этих категорий граждан", - цитирует Розенко пресс-служба.