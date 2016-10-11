Гройсман рассчитывает на внесение изменений в "закон Савченко" на следующей неделе

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил во время заседания Совета регионального развития с участием президента Украины Петра Порошенко, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

"Правительство разработало закон и внес его в парламент. Мы будем рассчитывать, что на следующей неделе парламент его примет для того, чтобы остановить эти преступные вещи по отношению к украинскому народу", - заявил Гройсман.

Гройсман напомнил, что на сегодня по так называемому "закону Савченко" в Украине уволено 8,5 тыс. преступников, из них 906 совершили повторные преступления: 27 убийств, 12 изнасилований, грабежи, разбои.

Премьер-министр отметил, что по последнему решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, правительство внесло в парламент решение об изменении государственного бюджета, где регулируется вопрос в том числе, относительно увеличения финансирования уголовного розыска, "единой структуры, что осталась и должна заниматься серьезно борьбой с бандитизмом".

Читайте такжеСМИ узнали подробности договоренностей о встрече лидеров "нормандской четверки"Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в ноябре 2015 года приняла закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания", автором которого был народный депутат Надежда Савченко. Документ вступил в силу 24 декабря 2015 года.

Согласно "закону Савченко", один день предварительного заключения засчитывается за два дня лишения свободы.

В Генпрокуратуре заявили, что этот закон дал возможность досрочно выйти на свободу и существенно уменьшить сроки отбывания наказания опасным преступникам.

Кабмин 5 октября одобрил изменения в «закон Савченко», которыми предлагается сохранение формулы зачета пребывания в СИЗО - "один день за два дня" только для тех лиц, которые совершили легкие или средней тяжести преступления.

10 октября Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде проект закона (№5259) о внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Украины относительно усовершенствования порядка зачисления срока предварительного заключения .