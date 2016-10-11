Гройсман рассчитывает на внесение изменений в "закон Савченко" на следующей неделе
Правительство надеется, что Верховная Рада Украины на следующей неделе примет законопроект, который позволит урегулировать проблему массового освобождения преступников по так называемому "закону Савченко".
Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил во время заседания Совета регионального развития с участием президента Украины Петра Порошенко, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.
"Правительство разработало закон и внес его в парламент. Мы будем рассчитывать, что на следующей неделе парламент его примет для того, чтобы остановить эти преступные вещи по отношению к украинскому народу", - заявил Гройсман.
Гройсман напомнил, что на сегодня по так называемому "закону Савченко" в Украине уволено 8,5 тыс. преступников, из них 906 совершили повторные преступления: 27 убийств, 12 изнасилований, грабежи, разбои.
Премьер-министр отметил, что по последнему решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, правительство внесло в парламент решение об изменении государственного бюджета, где регулируется вопрос в том числе, относительно увеличения финансирования уголовного розыска, "единой структуры, что осталась и должна заниматься серьезно борьбой с бандитизмом".
Читайте такжеСМИ узнали подробности договоренностей о встрече лидеров "нормандской четверки"Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в ноябре 2015 года приняла закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания", автором которого был народный депутат Надежда Савченко. Документ вступил в силу 24 декабря 2015 года.
Согласно "закону Савченко", один день предварительного заключения засчитывается за два дня лишения свободы.
В Генпрокуратуре заявили, что этот закон дал возможность досрочно выйти на свободу и существенно уменьшить сроки отбывания наказания опасным преступникам.
Кабмин 5 октября одобрил изменения в «закон Савченко», которыми предлагается сохранение формулы зачета пребывания в СИЗО - "один день за два дня" только для тех лиц, которые совершили легкие или средней тяжести преступления.
10 октября Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде проект закона (№5259) о внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Украины относительно усовершенствования порядка зачисления срока предварительного заключения .