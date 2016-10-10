Украина работает над получением статуса союзника США вне НАТО - Полторак

Об этом сказал министр обороны Степан Полторак в интервью программе "Левый берег с Соней Кошкиной", опубликованном в воскресенье, 9 октября.

"Есть задача, поставленная президентом Украины – работать в этом направлении… Мы ведем переговоры с Соединенными Штатами. К концу месяца в Украину прибудет советник высокого уровня, который будет помогать сближению и сотрудничеству со США", – рассказал министр.

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Отвечая на уточняющий вопрос о шансах Украины получить этот статус, Полторак ответил: "Я считаю, что шансы есть. И очень высокие".

Глава Минобороны также напомнил, что действующая Военная доктрина обозначила курс Украины на вступление в НАТО.

"В 2015 году нами была принята Военная доктрина, которая определяет четкие задачи. Первое – европейский курс. Второе – вступление в НАТО… Но мы должны доказать нашим партнерам, в том числе, в Альянсе, что у нас есть четкое видение реформ в Вооруженных силах, Министерстве обороны, поскольку они являются необратимыми", – подчеркнул Полторак.

Министр также назвал условия, при выполнении которых Украина может рассчитывать на получение летального оружия от США.

"Летальное оружие мы получим тогда, когда будет принято окончательное решение в Соединенных Штатах… Когда это произойдет, известно только США… Что касается порядка взаимодействия, мы будем просить то, что необходимо в первую очередь… Средства ПВО, противотанковые орудия", – пояснил Полторак.