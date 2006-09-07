Азербайджанские оранжевые не хотят видеть в Ющенко министра торговли

Известный азербайджанский политолог Хикмет ГАДЖИЗАДЕ считает, что для местных демократов встреча с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, который находится в Азербайджане с официальным визитом, была бы очень важной.

Такое мнение политолог высказал в интервью азербайджанскому информационному агентству Day.Az.

В частности, на вопрос: «Насколько правильным, с моральной точки является то, что в ходе своего визита в Баку Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, возглавляющий партию «Наша Украина», не встретится с лидером партии «Мусават», учитывая, что между этими партиями существует договор о сотрудничестве?», Х.ГАДЖИЗАДЕ ответил: «Азербайджанские демократы были бы очень разочарованы, если бы Президент и главный демократ Украины не встретился бы с ними, а вел бы с Ильхамом АЛИЕВЫМ переговоры о цистернах с нефтью. Визит демократического Президента - это не визит министра торговли».

По мнению азербайджанского политолога, «украинским политикам следует помнить, что их демократический имидж является и их политическим ресурсом, он будет помогать им в мировой политике, поднимет авторитет страны, если бы они поддержали своих собратьев по вере (я имею в виду веру в демократию)», - сказал Х.ГАДЖИЗАДЕ.

«Если б я бы был Президентом Украины, то обязательно бы встретился с азербайджанскими демократами, пожал бы им руки и сфотографировался бы с ними на память», - добавил он.

При этом политолог подчеркнул важность политического опыта, пройденного Украиной, включающего опыт молодежных движений, опыт широкой коалиции, конкретные приемы политической тактики и стратегии, настойчивость и, наконец, умение добиваться своих целей без кровавого насилия.

Последние политические события в Украине Х.ГАДЖИЗАДЕ назвал успешно преодоленным кризисом, причем демократическим путем. «Наблюдателям следует помнить, что Украина очень сложная страна, состоящая из двух почти равных частей, где живут люди с разной идентичностью, языком, религией и внешнеполитическими предпочтения. Ситуация такова, что ни одна из этих двух частей не может доминировать над другой, не может сегодня растворить ее в себе. И выход, который был найден (с участием ЯНУКОВИЧА), я считаю единственно возможным - такой компромисс лучше, чем гражданская война, которая могла бы привести к распаду Украины», - считает политолог.

Он также отметил, что главными темами украинско-азербайджанских переговоров на высшем уровне будут вопросы сотрудничества в энергетической сфере, экономике, а, кроме того, вопросы политического сотрудничества. «Азербайджанские энергоресурсы представляются Украине, да и многим странам Европы как альтернатива российской нефти и газу», - отметил он, добавив, что Азербайджан и сам стремится выйти из российской сферы влияния. «Сотрудничество с Украиной, участие в ГУАМ скоординированное движение на интеграцию в Европу могли бы стать хорошим подспорьем для Азербайджана в такой политике», - считает политолог.