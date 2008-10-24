Яценюк предложил депутатам поработать в выходные

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке согласованного законопроекта о преодолении в Украине последствий мирового финансового кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сообщил на заседании парламента.

По его словам, на сегодняшний день в парламенте зарегистрировано шесть законодательных актов, которые касаются данного вопроса.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что правительственный законопроект «не имеет вотума доверия и не имеет соответствующей поддержки». При этом он отметил, что и другие пять законопроектов также не поддерживает необходимое количество депутатов.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что рабочая группа должна наработать единый законопроект, который был бы поддержан в сессионном зале. Председатель ВР предложил рабочей группе поработать в выходные, а в понедельник в 12.00 провести заседание этой группы с его участием.

Спикер подчеркнул, что все политические силы, которые проголосуют за разработанный рабочей группой законодательный акт, будут нести ответственность за преодоление в государстве последствий мирового кризиса и смогут сказать, что приобщились к решению этого вопроса.

А.ЯЦЕНЮК в очередной раз отметил, что политический и экономический кризисы «являются сообщающимися сосудами, и разрешить один без другого невозможно».

Председатель ВР подчеркнул, что «для нас результативное голосование по финансовому кризису очень важно», ведь нерезультативное голосование приведет к срыву переговорного процесса с международными финансовыми организациями.

А.ЯЦЕНЮК также раскритиковал блокирование народными депутатами из фракции БЮТ работы ВР. «Оказывается, что возобновили работу парламента для того, чтобы ее заблокировать. И целую неделю мы успешно находимся в состоянии блокировки», - сказал спикер.

Он также отметил недопустимость повреждения технических средств для голосования.