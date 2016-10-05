Фейгин: весь день простоял в очереди в СИЗО, к Сущенко так и не попал
Адвокат задержанного в России журналиста «Укринформа» Романа Сущенко Марк Фейгин так и не смог сегодня встретиться со своим подзащитным.
Об этом правозащитник сообщил в своем твиттере.
«Весь день с 9 утра я простоял в очереди в СИЗО-2 к Роману Сущенко и так и не попал к нему. О каком праве на защиту может идти речь?», – пишет Фейгин.
Весь день с 9 утра я простоял в очереди в СИЗО-2 к Роману Сущенко и так и не попал к нему. О каком праве на защиту может идти речь?— Mark Feygin (@mark_feygin) 5 октября 2016 г.
Ранее Фейгин высказал мнение, что перспектива выиграть дело против Сущенко нулевая, однако имеется возможность освободить его посредством публичного давления.
Читайте такжеОбвинение Сущенко будет предъявлено 7 октября - адвокат
Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали в Москве корреспондента агентства "Укринформ" Романа Сущенко, объявив его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации".
В отношении Сущенко возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж", ведется следствие. В Минобороны Украины заявили, что Сущенко не имеет отношения к ведомству.