Депутаты Европарламента направили письма к Путину и руководству ЕС с требованием освободить журналиста Сущенко

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, текст письма обнародован на официальной странице депутата Михала Бони (Польша, группа Европейских народников), который выступил его инициатором.

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«Члены Европейского парламента обеспокоены незаконным задержанием украинского журналиста Романа Сущенко властями РФ 30 сентября», - говорится в письме.

Депутаты расценивают такую ситуацию как «сигнал для беспокойства для любого потенциального посетителя Российской Федерации».

«В соответствии с текущей ситуации любой может быть обвинен в шпионаже и быть задержан. Роман Сущенко имеет надежную репутацию хорошего профессионала, который работает уже много лет во Франции, стране, которая является членом «нормандского формата», и все обвинения в его адрес расцениваются не более, как дальнейшие незаконные действия по отношению к украинским гражданам со стороны Российской Федерации», - подчеркнули авторы обращения.

Депутаты просят немедленно освободить Сущенко и требуют внимания к этой ситуации.

Письмо подписали, кроме Михала Бони, вице-президент группы либералов Пятрас Ауштрявичюс, лидер «Зеленых» Ребекка Хармс и заместитель председателя подкомитета по вопросам безопасности и обороны Яромир Щетина.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала в Москве корреспондента агентства "Укринформ", объявив его сотрудником украинской разведки, который «целенаправленно собирал сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации».