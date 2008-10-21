Совет судей просят воздержаться от оценивания указов Ющенко

Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК подчеркивает, что ликвидация Окружного административного суда Киева и создание Центрального и Левобережного окружных админсудов столицы состоялись в соответствии с определенными законодательством процедурами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве на заседании президиума Совета судей Украины. (Перед выступлением Н.ОНИЩУКА председатель Верховного суда Украины Василий ОНОПЕНКО заявил, что образование Центрального окружного административного суда Киева состоялось с нарушением законодательной процедуры – УНИАН).

По словам Н.ОНИЩУКА, в мае этого года на его имя поступило представление от председателя Высшего административного Суда Украины, в котором речь шла о возможности образования в Киеве двух дополнительных окружных административных судов, а также Винницкого и Житомирского апелляционных административных судов.

«Во исполнение этого обращения министр внес представление (Президенту – УНИАН)», - сказал Н.ОНИЩУК. При этом он добавил, что отдельные согласования представления не нужны. По мнению министра, процедура согласования была соблюдена.

В то же время, комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг Окружного административного суда Киева, Н.ОНИЩУК сказал: «Последние события свидетельствуют о том, что судебная система еще не стала независимой, и это сигнал для ряда решений, которые исключили бы возможность тех процессов, которые возникли». По словам министра юстиции, сегодня необходимо предпринять еще шаги с целью исключения возможности незаконного давления на суды.

Вместе с тем он выразил мнение, что власти также необходимо предпринять дополнительные меры и упорядочить обеспечение судов охраной.

Кроме того, Н.ОНИЩУК призвал Совет судей воздержаться от оценки действий Президента Украины.

«Вопрос оценки указов главы государства не может быть предметом оценки судьями с точки зрения этики», - отметил Н.ОНИЩУК.

УНИАН получил сообщение пресс-службы Министерства юстиции Украины, в котором также разъясняется процедура образования и ликвидации судов.

Как известно, суды общей юрисдикции образуются и ликвидируются Президентом Украины по представлению министра юстиции Украины, согласованному с председателем Верховного Суда Украины или председателем соответствующего высшего специализированного суда, как это определено частью первой статьи 20 Закона Украины "О судоустройстве Украины". Кроме того, часть третья этой статьи устанавливает, что основаниями для образования или ликвидации суда является изменение административно-территориального устройства, передислокация войск или реорганизация Вооруженных Сил Украины, изменение определенной этим законом системы судов, а также другие основания, предусмотренные законом.

Таким образом, принятию комментируемого Указа Президента Украины предшествовало внесение 14 мая 2008 года председателем Высшего административного суда Украины Александром ПАСЕНЮКОМ представления министру юстиции. Соответственно, министром юстиции 27 августа 2008 года внесено представление Президенту Украины относительно ликвидации Окружного административного суда города Киева и образования Центрального и Левобережного окружных административных судов города Киева.

Вышеупомянутые действия были обусловлены необходимостью создания реальных условий для возможности осуществления административного судопроизводства на территории города Киева в сроки, определенные процессуальным законодательством. Практика показывает, что на сегодняшний день на рассмотрение Окружного административного суда города Киева поступило значительное количество дел, которые до сих пор не рассмотрены в связи с большой нагрузкой на судей.

Так, остаток нерассмотренных дел по состоянию на конец первого полугодия 2008 года составлял 63%. Такая ситуация приводит к нарушению конституционных прав граждан на обеспечение эффективной судебной защиты и решение споров в разумные сроки.

Изменения в формировании системы административных судов являются не последними. Как показывает практика деятельности этих недавно созданных судов, для обеспечения возможности выполнения возложенных на них заданий необходимо внесение соответствующих корректив.

В частности, 15 октября 2008 года министр юстиции внес Президенту Украины представление относительно образования Житомирского и Винницкого апелляционных административных судов.