Тимошенко уже повесила всех собак на Ющенко и Януковича

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что если досрочные выборы в Верховную Раду все же состоятся, то ответственность за последствия финансового кризиса для Украины ляжет на Президента Виктора ЮЩЕНКО и лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге.

«Ни один политик, который является государственным деятелем, никогда не бросит страну в это тяжелое время на досрочные выборы. Но если все-таки сегодня В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ, которые являются идеологами досрочных выборов, кинут страну в досрочные выборы, то именно они будут нести ответственность за все последствия в Украине финансового кризиса, который сегодня бурлит в мире», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.