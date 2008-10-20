Тимошенко предлагает затянуть пояса уже сегодня

Кабинет Министров подготовил проект изменений бюджета 2008 года, которым предусмотрена экономия бюджетных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на брифинге.

«Правительство сегодня подготовило изменения к бюджету на 2008 год, который предусматривает серьезную экономию бюджетных средств и, безусловно, затягивание немножко ремней, для того, чтобы страна имела возможность пройти стабильно этот мировой финансовый кризис», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Также она подчеркнула, что правительство одобрило изменения к более 40 законам Украины с целью поддержки национальных товаропроизводителей и борьбе с последствиями мирового финансового кризиса.