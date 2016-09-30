Песков рассказал о подготовке встречи в "нормандском формате" и назвал условия для ее проведения
В Кремле заявили, что идет работа на "экспертном уровне" для подготовки встречи "нормандской четверки" на высшем уровне - глав Украины, Германии, Франции и России.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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«Этого (встречи на высшем уровне – УНИАН) нельзя исключать, ведется работа на экспертном уровне. После того как будут подготовлены необходимые условия, будет приниматься окончательное решение, о чем мы вас проинформируем», - сказал Песков.
Он подчеркнул, что на экспертном уровне диалог продолжается и ведется работа в Минске.
По его словам, президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель вчера в ходе телефонного разговора выразили удовлетворение последними договорённостями по прекращению огня.
«Работа ведется, но для встречи в верхах еще предстоит пройти дополнительную домашнюю работу», - сказал Песков и подчеркнул, что говорить о том, что диалог прерван – некорректно, поскольку он ведется по разным каналам на разных уровнях.
Как сообщал УНИАН, 24 мая президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор. После этого российская сторона под разными предлогами избегает переговоров в таком формате.
21 июня Песков заявил, что в Кремле не готовы ради «галочки» проводить встречу глав стран «нормандского формата». «Нужны существенные подвижки в плане компенсации упущенного времени, в плане демонстрации готовности выполнять Минские договорённости, в первую очередь, со стороны Киева», - заявил Песков.
10 августа Путин заявил, что последние события в Крыму, когда ФСБ России обвинила украинскую разведку в якобы подготовке терактов на полуострове, являются основанием для отказа от встречи в «нормандском формате» в Китае.
5 сентября президент Франции Олланд сообщил, что четырехсторонние переговоры в «нормандском формате» могут состояться в ближайшие недели.
Тогда же Путин заявил, что ему «придется общаться» с Порошенко в рамках «нормандского формата».
14 сентября министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро сообщил, что главы МИД Украины, Франции и Германии готовят саммит в «нормандском формате» на высшем уровне.