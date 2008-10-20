В БЮТ говорят, что до мая уже будут руины

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО призывает политических лидеров «усмирить свои политические амбиции».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с лидерами фракций парламента.

По словам И.КИРИЛЕНКО, досрочные выборы «разъединят элиты, и, возможно, навеки уже перессорят это поколение».

Как сказал лидер фракции БЮТ, «нет другого выхода, нет других предложений сегодня, кроме как усмирить свои политические амбиции ради призрачных каких-то постов», «собрать в кулак волю, собрать интеллект и вместе работать Президенту, правительству, парламенту, НБУ и местным органам власти, чтобы предотвратить экономический кризис в Украине».

И.КИРИЛЕНКО выступил категорически против проведения досрочных парламентских выборов, отмечая, что «следующая Верховная Рада заработает не раньше мая», а «до мая здесь будут руины».