Аваков: ДТП с участием старой милиции было намного больше, чем с новыми полицейскими

Об этом Аваков заявил в эфире "Право на власть" на "1+1", передает ТСН.

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"Мы штрафуем наших полицейских и наказываем, если машины стоят. Мы требуем, чтобы они ездили, поэтому эти машины ездят. Когда мы запускаем новые полицейськие патрули, я первое, что им говорю: "Разобьете машину - убью", - рассказал Аваков.

Как сообщал УНИАН, Аваков также заявил, что Украине придется пережить еще несколько ситуаций, как в Кривом Озере, где полицейские убили задержанного - ведь это "будет происходить, пока украинские правоохранительные органы не пройдут полное очищение".