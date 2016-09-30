Аваков: ДТП с участием старой милиции было намного больше, чем с новыми полицейскими
09:18, 30 сентября 2016Политика
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Глава МВД Арсен Аваков заявил, что к авариям на дорогах с участием сотрудников новой полиции приковано повышенное внимание, хотя раньше милиция гораздо чаще попадала в ДТП.
Аваков: Первое, что говорю новым патрулям - "Разобьете машину - убью" / Фото УНИАН
Об этом Аваков заявил в эфире "Право на власть" на "1+1", передает ТСН.
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"Мы штрафуем наших полицейских и наказываем, если машины стоят. Мы требуем, чтобы они ездили, поэтому эти машины ездят. Когда мы запускаем новые полицейськие патрули, я первое, что им говорю: "Разобьете машину - убью", - рассказал Аваков.
Как сообщал УНИАН, Аваков также заявил, что Украине придется пережить еще несколько ситуаций, как в Кривом Озере, где полицейские убили задержанного - ведь это "будет происходить, пока украинские правоохранительные органы не пройдут полное очищение".
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