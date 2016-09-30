Аваков: Украине придется пережить еще несколько ситуаций, как в Кривом Озере

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", передает ТСН.

"Я вам скажу страшную вещь, и это будет честно. К сожалению, нам придется пережить еще несколько подобных ситуаций", - сказал Аваков.

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По его мнению, это будет происходить, пока украинские правоохранительные органы не пройдут полное очищение.

Глава МВД отметил, что после того, что произошло весь руководящий состав райотдела полиции в Кривом Озере был уволен, и сейчас туда набирают новых полицейских.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа во время задержания полицейскими скончался 32-летний житель Кривого Озера Александр Цукерман.

Как утверждают в полиции, Цукерман оказал сопротивление, поэтому полицейские применили "меры физического воздействия и наручники". Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, он скончался от огнестрельных ранений: на теле погибшего обнаружено не менее 4 огнестрельных ранения, полученных в результате выстрелов из травматического пистолета так называемым "патроном Флобера".

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Смерть жителя Кривого Озера вызвала бунт жителей райцентра. В результате состав отделения полиции в поселке был расформирован и будет набран заново, также из-за инцидента был заменен начальник Главного управления полиции в Николаевской области.

25 августа Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения полицейским Ляхвацкому, который подозревается в умышленном убийстве и превышении полномочий, – в виде содержания под стражей сроком на два месяца – до 23 октября, а Причипойде и Хоменко, которые подозреваются в превышении служебных полномочий, - арест на месяц - до 25 сентября.