Родственники погибших в катастрофе MH17 подали четыре иска против Украины - юрист

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на "1+1" рассказала юрист-криминолог Анна Маляр, передает ТСН.

По ее информации, всего подано 33 иска. 18 из них – против экс-главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина, много исков подано против "Малайзийских авиалиний" и производителя "Боингов", четыре иска - против Украины.

Читайте такжеРФ отказывается сотрудничать с Международной следственной группой по катастрофе МН17 - заместитель генпрокурора

"Такое юридическое разнообразие говорит о том, что будет чрезвычайно сложно определить кого-то одного виновного. В этой трагедии есть прямой виновник – непосредственно лицо, которое нацелилось, и то, которое отдавало команды, а также есть и косвенные виновники. И к сожалению, Украина в этом списке", - сказала Маляр.

При этом юрист отметила, что в исках против Украины не последнюю роль играет Россия. Так, первый иск был подан гражданкой Германии, но русской по национальности, которая в свое время эмигрировала из РФ. Адвокатом по четырем делам против Украины выступает немецкий юрист Эльмар Гимулла, который несколько лет был советником российского правительства. Он настаивает на том, что Украина была ответственна за свое воздушное пространство на период, когда был сбит МН17, поэтому должна отвечать.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области.

Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Читайте такжеБезгранично бурная фантазия, или самые нелепые отговорки РФ по результатам расследования катастрофы MH17 на Донбассе

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.

В международную совместную следственную группу входят представители пяти стран - Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.