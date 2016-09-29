Безгранично бурная фантазия, или самые бредовые отговорки РФ по результатам расследования крушения MH17 на Донбассе

28 сентября в Нидерландах представили отчет относительно крушения пассажирского Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Донбассе 17 июля 2014 года, в котором говорилось, что сбившая лайнер ракета была поставлена из России. Как уже давно повелось, российская сторона тут же начала заявлять о политической мотивированности отчета и винить во всем всемирный заговор против РФ.

Промямлил что-то невнятное…

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ни до, ни после представления отчета дать какой-то внятный комментарий не смог.

Так, сначала Песков отказался отвечать на вопрос, почему Россия обнародовала "первичные показания"радаров через два года после катастрофы малайзийского "Боинга".

Также он пожаловался, что дело о крушении MH-17 обрамлена "огромным количеством спекуляций, неквалифицированной, непрофессиональной информации" и сопровождается укрытием и отказом ряда стран предоставить "целые массивы информации, данные радаров".

Позже Песков немного охладил свой пыл и ограничился заявлением о том, что "выводы по крушению МН17 являются неокончательными".

"Это предварительные результаты. Из прозвучавших заявлений мы делаем вывод, что расследование продлится до 2018 года. Поэтому нам по-прежнему нужно ждать окончательного вердикта", - заявил с надеждой Песков.

Конечно же, дело политически мотивировано…

А вот одиозная спикер российского МИД Мария Захарова не стеснялась обвинять всех вокруг в политической предвзятости.

"Россия разочарована тем, что ситуация вокруг расследования катастрофы "Боинга" не меняется. Выводы голландской прокуратуры подтверждают то, что следствие предвзято и политически мотивировано. Самовольно назначать виновного и выдумывать желаемые результаты превратилось в норму для наших западных коллег. Хочется спросить: сколько можно?" - выразила прокремлевскую позицию она.

Более того, Захарова убеждена, что Россия "фактически единственная, кто направляет достоверную информацию и раскрывает все новые данные", при этом она назвала Украину "заинтересованной стороной".

А некоторые все на фотошоп пеняют…

Вслед за официальными представителями российских властей комментировать результаты расследования принялись все, кому не лень – депутаты, блоггеры, представители боевиков и прочие.

"Россия сделала достаточно жестов доброй воли, вплоть до рассекречивания отдельных характеристик вооружений. Мы, в свою очередь, вправе требовать от Запада причин, по которым были скрыты важнейшие первоисточники, начиная от переговоров украинских авиадиспетчеров и до спутниковых фотоснимков", - сказал депутат российской Госдумы шестого и седьмого созывов от ЛДПР Михаил Дегтярев.

При этом парламентарий сравнил данные, которые международная следственная группа предъявила в качестве доказательств, с "грубой непрофессиональной картинкой, наспех обработанной в фотошопе".

Когда постоянно мерещатся вражеские диверсии…

"Эта версия вообще не нова, она давно была, уже года полтора, наверное. Но я убежден, что это чистая диверсия. В ответ на то, что мы вчера опубликовали секретное соглашение, которое американцы не хотели опубликовывать, по Сирии, они сегодня взяли и опубликовали вот эту ерунду", — заявил первый зампред комитета по международным делам в Госдуме шестого созыва Леонид Калашников.

Отговорка "нас там нет" уже никого не впечатляет и даже не смешит…

"Никакие российские зенитные ракетные комплексы, и в том числе "Бук”, российско-украинскую границу никогда не пересекали", – сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Также он попытался апеллировать аргументом, что "у всех данных, которые сегодня были представлены на брифинге следственной группы, два основных источника: интернет и спецслужбы Украины".

Конечно же, это все информационная война по дискредитации РФ. И, конечно же, причастны американцы…

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает заявление международной следственной группы по делу о гибели малайзийского "Боинга" частью информационной атаки на Россию.

Клинцевич высказал уверенность, что занятые расследованием международные эксперты скрывают "карты американцев, в которых есть фотографии старта "Бука" с территории, подконтрольной Украине".

"В мире пытаются сделать Россию крайней с целью, наверное, спросить с нее какие-то материальные затраты. Господа, не получится", - подчеркнул парламентарий. - Мы имеем доказательную базу и наступит момент, когда мы ее тоже полностью предъявим".

Обвинения лживые! А что еще скажут в "ДНР"?

"Представители" пророссийских боевиков на Донбассе также не остались в стороне и назвали лживыми данные об их причастности к крушению MH17.

Так, по мнению главы так называемого Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, родственников погибших в этой авиакатастрофе намеренно вводят в заблуждение, им предоставляют недостоверные сведения.

"Американцы первыми заявили, что самолет сбили ополченцы, речь шла о том, что у США есть снимки со спутников. Но до сих пор они не предоставили никаких данных", - отметил Пушилин.

Он добавил, что киевские власти также отказываются показывать сведения со своих радиолокационных станций. "Такое расследование сложно назвать объективным, делаются преждевременные выводы", - добавил Пушилин.

Во всем виноваты "какие-то россияне", которые просто подставляли Путина…

"Я бы сделал осторожный вывод о совместной международной спецоперации с участием американцев, украинцев и каких-то россиян. У российских участников задача была - протащить на территорию ополчения "Бук", засветить его и зафиксировать факт его наличия в определенном месте и в определенное время", - написал в своем блоге российский блоггер Эль-Мюрид, он же Анатолий Несмиян, которого считают другом опального сепаратиста Игоря Стрелкова.

Попытались апеллировать техническими терминами, а вдруг прокатит…

"Модель реальных повреждений, привязанных в финальной реконструкции, с учетом тех фрагментов, которые не присутствуют на финальной выкладке, существенно отличается от модели реальных повреждений", — сказал Михаил Малышевский, советник главного конструктора концерна "Алмаз-Антей", собственно, производящего российские "Буки".

Также в концерне посетовали, что их версию о том, что "Бук" не мог сбить лайнер, не включили в отчет международных экспертов.

Впрочем, через пару часов тот же Малышевский все-таки допустил, что малайзийский "Боинг", упавший в июле 2014 года в Донбассе, мог быть сбит из-за ошибки оператора ЗРК "Бук".

Но, конечно же, это был не российский "Бук" и не российский оператор…

Логика железная: это был конфуз, а конфуз - не акт терроризма

Вспоминая вчерашние комментарии по поводу отчета о катастрофе MH17 на Донбассе, нельзя не вспомнить старую добрую классику.

"Согласно записям, люди с востока (Украина) говорили, что они сбили военный самолет ... Если они считали, что сбили военный самолет, это был конфуз. Если это был конфуз, это не был акт терроризма", - заявлял постпред России в ООН Виталий Чуркин в далеком 2014 году.

Все-таки этот шедевр переплюнуть до сих пор никому из пророссийских спикеров не удалось.

Эпилог

Конечно же, российские отговорки уже давно сложно воспринимать серьезно. Однако все было бы смешно, если бы не было так грустно…

А пока что пользователи соцсетей шутят, что "российский "Бук" был на Донбассе в отпуске", в то время как российский сегмент Интернета вторит комментариям властей РФ о предвзятости (то ли настолько мозги промыты, то ли боятся признать столь горькую правду) и предвкушает новый виток санкций.