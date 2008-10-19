Симоненко предлагает Януковичу и Литвину «Брестский мир»

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО выступает за формирование левоцентристской коалиции в составе КПУ, Партии регионов и Блока Литвина, в случае проведения досрочных выборов.

Об этом он сказал, выступая на внеочередном, 43-м съезде КПУ, который проходит сегодня в Киеве.

По словам П.СИМОНЕНКО, «аморфность парламентской власти, неспособность сформировать эффективное правительство» может открыть путь «для установления единоличной диктатуры националиста ЮЩЕНКО».

Он подчеркнул, что в таких условиях формирования левоцентристской коалиции, в случае досрочных выборов, при участии КПУ, Партии регионов и Блока Литвина может быть «своеобразный внутриполитический Брестский мир».

П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что главная задача такой коалиции – не допустить «олигархической диктатуры и новой волны национализма». Он не исключает, что это может быть «тяжелым компромиссом».

По его словам, опыт 2007 года, когда КПУ входило в коалицию с Партией регионов показывает, что «в Партии регионов часто двурушничали, играли в четыре руки». П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что крупный бизнес «всегда защищает свой интерес».

«Нет последовательной линии и у Блока Литвина – шатание слева направо и наоборот, заигрывание с помаранчевой властью», - сказал П.СИМОНЕНКО.

В то же время, лидер КПУ сказал, что «все это нам известно, но нельзя допустить, чтобы помаранчевые вновь взяли реванш и вместе с крупным капиталом и центристским болотом возобновили либеральный и евроатлантический курс».

П.СИМОНЕНКО призвал однопартийцев работать на досрочных выборах так, чтобы набрать больше процентов голосов избирателей, чем в предыдущей парламентской кампании.