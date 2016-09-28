Могерини призвала все государства поддержать расследование катастрофы МН17, чтобы привлечь виновных к ответственности

Об этом говорится в заявлении Могерини, распространенном в среду в Брюсселе.

"Работа Совместной следственной группы в отношении отдельных подозреваемых продолжается, и крайне важно, чтобы следователи смогли завершить свою работу, самостоятельно и основательно. Чтобы гарантировать, что виновные в сбитии МН17 были привлечены к ответственности и предстали перед судом, расследование уголовного дела нуждается в постоянной поддержке международного сообщества. Все государства, которые в состоянии содействовать расследованию и судебному преследованию виновных должны делать так, как того требует резолюция 2166 Совета Безопасности ООН", - заявила она.

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Могерини заверила, что Европейский Союз полностью поддерживает работу Совместной следственной группы и приветствует прогресс, достигнутый по созданию эффективного механизма судебного преследования. "Жертвы МН17, их друзья и семьи заслуживают, чтобы восторжествовала независимая, честная и прозрачная справедливость", - подчеркнула Высокий представитель.

По ее убеждению, сегодняшние промежуточные результаты независимого расследования уголовного дела показывают, что был достигнут значительный прогресс. "Трагедия рейса МН17, в которой чуть больше двух лет назад погибло так много людей, остается постоянным источником горя и печали для Европейского Союза", - подчеркнула Могерини.

Справка УНИАН. Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области. Погибли 298 человек, которые находились на борту.

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Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов. Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы.

Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук». Совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.