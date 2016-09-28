Порошенко и Туск скоординировали подходы к завершению ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, Порошенко, в частности, выразил Туску признательность за неизменную личную поддержку Украины в борьбе с российской агрессией и внедрении реформ.

Президент Украины также проинформировал собеседника о развитии ситуации на Донбассе и усилиях Украины в реализации Минских договоренностей в контексте обсуждения будущих отношений между ЕС и Россией во время заседания Европейского Совета 20-21 октября. «Мы рассчитываем на сохранение солидарности ЕС с Украиной и продолжение санкционного давления на Россию до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины», - подчеркнул глава государства.

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В свою очередь, отмечает пресс-служба, Туск приветствовал успешные шаги украинской власти на пути реформ, подтверждением чему стало решение Международного валютного фонда о возобновлении программы сотрудничества с Украиной. Он назвал это позитивным сигналом поддержки реального прогресса в реформах, включая борьбу с коррупцией.

«Я хочу подтвердить, что Европейский Союз готов и в дальнейшем всесторонне поддерживать Украину на пути экономического роста, реформ и противодействия агрессии», - заверил президент Европейского Совета.

«Лидеры скоординировали подходы к завершению ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, а также по скорейшему одобрению Европейским парламентом и Советом ЕС решения о введении безвизового режима для граждан Украины», - говорится в сообщении.

Собеседники также обсудили график политического диалога на высшем уровне по линии Украина-ЕС до конца года, включая ориентировочные сроки проведения очередного саммита.