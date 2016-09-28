СНБО поддержал увеличение финансирования сектора обороны и безопасности в 2016 году

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, такое решение было принято сегодня на заседании совета.

Отмечается, что СНБО поддержал решение правительства о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2016 год» с целью увеличения финансирования Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Национальной полиции, Государственной пограничной службы и других силовых структур.

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В частности, предусмотрено увеличить финансирование Министерства обороны Украины на 3 млрд 800 млн грн, Главного управления разведки Минобороны – на 175 млн грн, Национальной полиции – на 2 млрд 4 млн 800 тыс. грн, Государственной пограничной службы и других силовых структур – на 782 млн 700 тыс. грн, СБУ – на 128 млн 500 тыс. грн, Управления государственной охраны Украины – на 51 млн грн.

Особое внимание было уделено вопросам социального обеспечения военнослужащих и полицейских, добавили в пресс-службе СНБО.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября Кабмин одобрил законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2016 год, которым предусмотрено увеличение финансирования потребностей сектора обороны и безопасности на 6,6 млрд грн.

Кабмин одобрил законопроект с необходимостью доработки с участием Минобороны, МВД и Министерства энергетики и угольной промышленности.