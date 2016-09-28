Украина готова отдать производство по делу МН17 Нидерландам, если это поможет наказать виновных - СМИ

Об этом говорится в статье ZN.UA.

В среду, 28 сентября, международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность пророссийских боевиков к уничтожению MH17.

В статье отмечается, что возможности привлечения к уголовной ответственности виновных обсуждались 20 сентября на встрече министров иностранных дел стран — участниц JIT во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ныне "пятеркой" рассматриваются два основных варианта.

"Первый — создание трибунала без одобрения СБ ООН. Однако данный судебный механизм имеет существенные недостатки. Главный из которых — подобный суд дает российской дипломатии больше возможностей для того, чтобы подвергать сомнению его легитимность в деле по MH17 и дискредитировать его результаты. Кроме того, препятствием является законодательство Бельгии, которое не дает возможности создать трибунал без одобрения СБ ООН",- сказано в статье.

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Второй путь — рассмотрение дела в национальных судах стран, имеющих юрисдикцию по данному делу. В случае выбора данного варианта дело будет передано в суд либо Украины, на территории которой совершено преступление (locus delicti), либо Нидерландов — страны с наибольшим количеством жертв.

"Однако передача дела Украине вызовет предсказуемую реакцию Кремля, чьи пропагандисты будут ежедневно рассказывать своим согражданам и мировому сообществу, какой украинский суд предвзятый и заангажированный. Иными словами, российские власти не только ни при каких обстоятельствах в ближайшие годы не признают вынесенный вердикт по делу MH17, но и вообще не будут сотрудничать с судом", - подчеркивает автор.

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Опасность подобного развития событий понимают представители всех стран, входящих в JIT. Поэтому, по информации ZN.UA, в Киеве готовы передать производство в этом деле от Украины к Нидерландам, судебная система которой имеет в мире высокую репутацию.