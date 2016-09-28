Глава ОУН назвал заявление президента Израиля о причастности организации к Холокосту "плевком в душу украинцам"

Об этом он написал в Facebook.

«То, что сделал президент государства Израиль в Украинском парламенте, можно трактовать однозначно – плевок в душу украинцам», - убежден Червак.

Он подчеркнул, что обвинения ОУН в Холокосте и еще во время парламентских слушаний по случаю 75-й годовщины трагедии Бабьего Яра является пренебрежением украинской нации.

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«Перед ним ни один, подчеркиваю, ни один из участников слушаний такого себе не позволил. Наоборот, все выступающие отмечали – настало время достойно почтить память Елены Телиги и сотен других участников Походных Групп ОУН, которые от рук нацистов погибли в Бабьем Яру. При этом погибли как борцы за независимость Украины», - добавил Червак.

Он считает, что «президент государства Израиль так и не увидел новой Украины, о которой говорил».

«А потому вопросов к нему нет. Но есть просьба к украинским евреям. Убедите господина президента, что читать московские газеты и смотреть роств не просто вредно, но и неприлично», - написал Червак.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября в Верховной Раде во время парламентских слушаний на тему: "75-я годовщина трагедии Бабьего Яра: уроки истории и современность» президент Израиля заявил о причастности бойцов ОУН к Холокосту.

«Около полутора миллиона евреев были убиты на территории современной Украины во время Второй мировой войны в Бабьем Яру и многих других местах. Их расстреливали в лесах, возле оврагов и рвов, сталкивали в братские могилы. Много пособников преступления были украинцами. И среди них особо выделялись бойцы ОУН, которые издевались над евреями, убивали их и во многих случаях выдавали немцам. Справедливо и то, что было свыше 2,5 тысяч праведников народов мира, те считанные искры, которые ярко горели в период темных сумерек человечества. Однако большинство молчали», – сказал Ривлин.

Известно, что в 1941-1943 годах в Бабьем Яру было расстреляно 621 члена ОУН, среди них и известную украинскую поэтессу Елену Телигу вместе с мужем. В 1946 году на Нюрнбергском процессе приводилась оценка около 100 тысяч человек, уничтоженных в Бабьем Яру. Только за два дня 29 и 30 сентября 1941-го года там расстреляли почти 34 тысячи евреев.