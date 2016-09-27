Внедрение механизма спецконфискации необходимо для закрепления популярности контрактной службы - нардеп

Об этом заявил народный депутат фракции "Народный фронт", полковник Юрий Береза, комментируя информацию о том, что более 50 тысяч военнослужащих поступили на контрактную службу в ряды Вооруженных сил Украины с начала года.

"Несмотря на попытки пятой колонны России дискредитировать армию и реформы, цифры говорят сами за себя: с начала года контракт с ВСУ подписали более 53 тысяч военнослужащих. Ежемесячно ряды Вооруженных сил Украины пополняют около 6 тысяч профессиональных военных. Это стало возможным, прежде всего, благодаря решению правительства Арсения Яценюка об увеличении в два раза зарплат нашим военным", - отметил Береза.

По его словам, для закрепления популярности контрактной военной службы необходимо, в частности, дополнительно профинансировать оборону через внедрение механизма спецконфискации активов режима Януковича.

"Для того, чтобы сохранить эту положительную динамику, "Народный фронт" настаивает на дальнейшем постоянном росте заработной платы контрактников и офицеров", - подчеркнул Береза.

"Фракция "Народного фронта" проголосует за бюджет следующего года, только если расходы на оборону и национальную безопасность в нем будут не меньше 5% от ВВП. Кроме того, надо принять закон о спецконфискации, учесть в госбюджете-2017 соответствующие дополнительные доходы, - и сразу направить 50% этих доходов на оборону. Адекватное финансирование позволит запустить следующий этап реформирования армии", - подчеркнул народный депутат.

"Кроме повышения зарплат, необходимо создать в Вооруженных силах систему морально-идеологической работы, полностью перевооружить войска с переходом на стандарты НАТО до 2020 года, строить жилье для военных с семьями", - резюмировал представитель "Народного фронта".

Юрий Береза – профессиональный военный. Окончил Днепропетровское высшее зенитно-ракетное командное училище противовоздушной обороны СССР, командовал подразделениями в Вооруженных силах СССР и Украины. В апреле 2014 года вернулся из гражданского бизнеса, сформировал и возглавил добровольческий батальон (с 09.2014 – полк) полиции особого назначения "Днепр-1". Кавалер Ордена Богдана Хмельницкого III степени (09.2014). Народный депутат Украины VIII-го созыва от "Народного фронта" (№ 10 в списке). Председатель подкомитета по вопросам военной безопасности и обороны Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны. Полковник полиции. Член Военного совета "Народного фронта".