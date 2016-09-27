Гройсман обещает уволить руководителей налоговых и таможенных органов в случае давления на бизнес

11:52, 27 сентября 2016
Политика
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал принять необходимых кадровых решений в отношении чиновников - руководителей налоговых и таможенных органов, уличенных в случаях давления на бизнес.

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 Об этом Гройсман сказал в ходе заседания правительства.

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«Мы будет подчеркивать персональную ответственность. Хочу, чтобы услышали все предприниматели: если будет несправедливость по отношению к бизнесу, мы будем увольнять с работы (чиновников - УНИАН) и будут нести ответственность», - сказал глава правительства.

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