Гройсман обещает уволить руководителей налоговых и таможенных органов в случае давления на бизнес

Об этом Гройсман сказал в ходе заседания правительства.

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«Мы будет подчеркивать персональную ответственность. Хочу, чтобы услышали все предприниматели: если будет несправедливость по отношению к бизнесу, мы будем увольнять с работы (чиновников - УНИАН) и будут нести ответственность», - сказал глава правительства.