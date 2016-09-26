Автор польской "шоковой терапии" заявляет о предотвращенной финансовой катастрофе в Украине
15:19, 26 сентября 2016Политика
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Для украинцев осталось незаметным одно из самых важных изменений, произошедших после Революции достоинства.
Бальцерович: Яценюк и Яресько предотвратили финансовую катастрофу / УНИАН
Об этом в интервью «Экономической правде» рассказал известный экономист и политик, автор польской «шоковой терапии» Лешек Бальцерович, передают Комментарии.
По его словам, люди не заметили сокращение расходов бюджета, которое произошло при Наталии Яресько и Арсении Яценюке.
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«Они предотвратили финансовую катастрофу. Без этих мер у вас был бы громадный дефицит бюджета и более глубокая девальвация, которые негативно бы повлияли на рост экономики», - подчеркнул эксперт.
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