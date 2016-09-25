Активисты объяснили, что дала блокада оккупированного Крыма (видео)

Они посетили пропускной пункт "Чонгар", а председатель Меджлиса Рефат Чубаров в мегафон заявил в сторону российских оккупантов, что освобождение АРК произойдет гораздо раньше, чем это себе представляют в Кремле, говорится в сюжете ТСН.

Крымские татары не жалеют о том, что год назад прибегли к радикальному перекрытию границы. Теперь на Херсонщине вблизи админграницы действует постоянный лагерь.

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Крымчанин Дилявер Сейтумеров на оккупированный полуостров больше невъездной. Он был участником экономической блокады с первых дней. "Это только начало. Как вы видите, результат налицо. Ни одной фуры нет. Колонны не стоят. Электричество не идет. Да и люди уже совсем другие стали", - считает активист.

Один из инициаторов экономической блокады Ленур Ислямов говорит, что этот год был очень важным для крымчан. "То, что сейчас в Верховную Раду внесен закон о том, что будет крымскотатарская автономия в Крыму – это то, о чем мы говорили в самом начале. Мы так же пройдем, но уже войдем в статусе хозяев этой земли", - пообещал он.

Напомним, 24 сентября полтысячи крымских татар и активистов акцией отметили годовщину блокады оккупированного Россией Крыма. Автопробегом они проехали от Геническа в Херсонской области к админгранице с аннексированным полуостровом. Уже на пункте пропуска "Чонгар" устроили пеший ход – с украинскими и крымскотатарскими флагами.