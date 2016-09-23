Президент Европейского совета Туск в конце сентября посетит Киев
22:21, 23 сентября 2016Политика
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Президент Европейского совета Дональд Туск 28-29 сентября посетит Киев.
Дональд Туск / REUTERS
Об этом говорится в планах Туска на следующую неделю, которые были обнародованы в пятницу в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.
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В частности, на 28 сентября запланирован ужин с президентом Украины Петром Порошенко.
На следующий день президент Европейского совета встретится с премьер-министром Владимиром Гройсманом и примет участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине жертв Бабьего Яра.
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