Рыбачук заявляет о 10-15 кадровых ротаций в Секретариате и СНБО

Глава Секретариата Президента (СП) Олег РЫБАЧУК заявляет о полутора десятке кадровых ротаций в аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины и Секретариате Президента.

Об этом О.РЫБАЧУК сказал в интервью газете «Коммерсант Украина» (№154 от 5 сентября 2006 г.).

По его словам, на сегодня кадровые решения практически согласованы. «Но я еще не могу назвать фамилии и должности, поскольку там могут быть определенные корректировки в должностях», - добавил О.РЫБАЧУК.

В то же время он отметил: «В списке больше десяти человек. Возможно, полтора десятка будет. На разные должности».

О.РЫБАЧУК рассказал, что Президент уже проводил собеседования со всеми кандидатами, однако должна еще быть финальная встреча. «Претенденты хотят встретиться с Виктором ЮЩЕНКО и с руководством Секретариата и обговорить свое место в системе. Понимаете, никто не хочет входить в эту систему, как кубик "Лего",– ты входишь, а вокруг все осталось прежним. Эти люди хотят влиять, и влиять эффективно, а не просто получить "корочку" и показывать ее всем: мол, а я теперь советник Президента», - объяснил О.РЫБАЧУК.

Относительно СНБО он подчеркнул, что на сегодня эта структура «находится в отличном состоянии, поскольку его аппаратом руководит Владимир ГОРБУЛИН – наверное, самый авторитетный человек в этот отрасли». В то же время, по словам О.РЫБАЧУКА, в контексте новых кадровых назначений речь идет об усилении и повышении эффективности Совбеза. «Фамилии называть я пока не имею права. Но могу подтвердить, что будет больше одного назначения. И эти люди будут иметь серьезный вес, серьезное влияние», - заявил глава Секретариата.

Отвечая на вопрос о том, что многие сторонники Президента остаются без должностей, О.РЫБАЧУК объяснил: «Вы знаете, есть некоторые люди из команды Президента, которым не нужны должности. Но они должны чувствовать, что остаются в обойме. Для них очень важен телефонный звонок Президента или неформальная встреча с Президентом. Для них важно, что они общаются, что они могут донести Президенту свою позицию и эта позиция будет услышана. А в идеале – чтобы их советы были использованы Президентом».

Также глава Секретариата высказал сомнения по поводу того, что Президент ветирует возможное решение партии НСНУ об отзыве министров от блока «Наша Украина» из правительства. «Я не представляю себе, чтобы Президент ветировал решение "Нашей Украины". Хотя он может не соглашаться. Мнения Президента и партии не всегда совпадают», - сказал О.РЫБАЧУК.