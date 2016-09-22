Луценко рассказал, когда собирается объявить подозрение Юре Енакиевскому

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Одессе заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Завтра закончится трехдневный срок после вручения повесток, и мы планируем объявить подозрения Иванющенко, Гресю, Аврамову, которые причастны к незаконному отчуждению части акций рынка "7-й километр", - сказал Луценко.

Читайте такжеИнтерпол возобновил розыск Иванющенко с целью ареста и экстрадиции в Украину – Аваков

Как сообщал УНИАН, по данным Генеральной прокуратуры Украины, в отношении Иванющенко открыто несколько уголовных производств.

7 июня народный депутат от "БПП" Сергей Лещенко заявил, что статус Иванющенко в базе Интерпола изменен с "ареста с целью экстрадиции" на "установление места пребывания". 4 июля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков проинформировал, что Иванющенко снова в розыске Интерпола с пометкой "розыск и арест с последующей экстрадицией в Украину".

Иванющенко входит в число лиц, в отношении которых Европейский Союз ввел санкции. В марте 2016 года Евросоюз продлил на год санкции в отношении Януковича и его соратников.