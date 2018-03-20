Наемный убийца

Через три года горячего преследования “Челси” наконец получило игрока, которого Роман Абрамович хотел больше всего, - Андрея Шевченко, украинскую суперзвезду с женой - американской моделью, одного из лучших игроков мира. Он в Лондоне дает эксклюзивное интервью Джеймсу Иву - о кошмаре Чернобыля, своих амбициях в Лиге Чемпионив и о том, как Джорджо Армани помог ему найти свою любовь.

Это было правильное место, но неправильное время. Летом 2003 года Андрей Шевченко приехал в гостиницу „Four seasons” в Милане на встречу. Случайно Роман Абрамович выбрал ту же гостиницу - перестроенный женский монастырь XV века - для своих собственных переговоров. Абрамович вскоре после удивительной покупки „Челси” утверждался как владелец мощнейшего футбольного клуба Европы. Шевченко все еще горел от восторга триумфом „Милана” в финале Лиги Чемпионов против „Ювентуса” за несколько месяцев до того. Это мог быть прекрасный роман. В итоге это стало короткой встречей.

„Так вышло, что я договорился о встрече там в то же время с другим человеком, который и представил меня Роману, - рассказывает Шевченко. - Он в лоб спросил меня, не хотел ли бы я поехать в Челси, но я ответил ему абсолютным отказом, потому что был счастлив в Милане. Мы как раз выиграли Лигу Чемпионов. Я говорил с ним еще минут пять, и это было все”.

Абрамович не забудет эту встречу. Скоро станет ясно, что он хотел больше всего, чтобы этот бомбардир играл у него в „Челси” - и ухаживание началось. Оно началось как тайное дело. В мае 2004 года Абрамович и его исполнительный директор Питер Кеньон отправились в североитальянскую столицу, чтобы встретиться с вице-президентом клуба Адриано Галлиани. После встречи обе стороны настаивали, что их переговоры носили „сугубо общий характер”, а не касались специфики трансфера Шевченко. Немногие им поверили.

На следующее лето роман стал публичным. Шевченко и Абрамовича сфотографировали во время разговора на стадионе в Бостоне, где „Милан” играл в рамках предсезонного турне по США. Это лишь усилило пересуды о теме их разговора, хотя и не при личной встрече, но все же частной. До тех пор Шевченко посылал смешанные месиджи. „Даже если „Милан” захочет продать меня, я не покину его,” - сказал он в июле 2005-го, через несколько недель после того, как публично выразил свое уважение и восхищение тем, что Абрамович пытался достичь с „Челси”.

Британская пресса писала, что Абрамович готовился заплатить до 85 миллионов фунтов за бомбардира. „Фантастические цифры,” - ответили их итальянские визави. Фаны „Милана”, вероятно, утверждали бы, что они отражали реальную стоимость этого человека. И конечная цифра, когда сделка через год все же была осуществлена, стала британским трансферным рекордом - около 31 млн. фунтов. Не удивительно, что Абрамович так стремился подписаться на украинскую суперзвезду. Его европейский опыт в точности отвечает амбициям „Челси” выиграть Лигу Чемпионов - Шевченко забил в этом турнире 43 гола, и только Рауль из мадридского „Реала” среди действующих игроков имеет лучший результат - 51 гол. Трижды украинец был лучшим бомбардиром турнира по итогам сезонов и остается одним из самых стабильных голеадоров. Для игрока в возрасте 30 годов важное качество - способность быстро адаптироваться к новой лиге - в „Милане” он стал единственным иностранным легионером за всю историю клуба, который возглавил список бомбардиров в первом же своем сезоне в серии „А”.

Этим летом Шевченко был капитаном украинской сборной на первом для нее чемпионате мира. Несмотря на шок от тяжелого поражения в первой игре, он вывел свою команду в четвертьфинал, где они уступили будущим чемпионам - Италии. Стране, чемпионат которой он должен был оставить согласно заключенному договору. „Милан” - большой клуб, но для него перейти из „Милана” в „Челси” - это большая заявка о том, где в сейчас находится „Челси”, - сказал Жозе Моуриньо об игроке, которого, возможно, навязывал ему Абрамович.

Несомненным представляется родство судеб Шевченко и Абрамовича, футболиста и миллиардера. Очевиднее всего то, что оба говорят по-русски, оба - бывшие граждане Советского Союза, а также, при всем нынешнем достатке и комфорте, знают, что такое трудности и борьба в раннем возрасте: в то время, как россиянин Абрамович начинал свою бизнес-империю, изготавливая пластиковые утки в мрачной московской квартире, Шевченко пережил самую страшную в Европе ядерную беду в своей родной Украине, чтобы стать впоследствии „Шева-голом”, „Ветром с востока” и „белым Роналдо”.

Мы встречаемся во влажном Западном Лондоне в гостинице в Кенсингтоне, где он живет со своей 28-летней американской женой Кристин Пазик, бывшей моделью, и их 22-месячным сыном Джорданом. Он прибывает с небольшим опозданием, проведя первую половину дня за игрой в гольф в престижном клубе “Висли” в Суррее.

Он должен быть уставшим, вместо этого всем жмет руки и улыбается, расслабленный в своем новом окружении. В его манерах нет ничего эффектного, никакой важной поступи и спеси. Он одет просто, но хорошо - темно-серые штаны, черная футболка. Он договаривается о фотосессии с привычной непринужденностью. Он привык фотографироваться, побыв моделью для своего друга Джорджо Армани, с которым открыл два бутика в своем родном Киеве.

Армани сыграл свою роль в его отношениях с Пазик, которую он встретил в 2002 году на вечеринке после шоу, организованного знаменитым дизайнером. Они женились в июле 2004-го на поле для гольфа в Вашингтоне. Она - высокая грациозная блондинка. Как правило, она участвует в фотосъемке, но не сегодня: она на седьмом месяце беременности и предпочитает избегать объектива.

В Италии Пазик обвинили в „выманивании” Шевченко из „Милана”. Ее дружба с женой Абрамовича Ириной, с которой они ходят по магазинам, и ее желания воспитать детей в англоязычной культуре, как считается, оказали влияние на решение мужа перейти в „Челси”. Адриано Галлиани, вице-президент итальянского клуба, которому приписывают предыдущие переговоры о трансфере с Абрамовичем в 2004 году, описал отъезд Шевченко как „победу английского языка над итальянским”.

Шевченко защищается, но не кается. „Я не вижу, почему я должен объяснять массе людей, почему мы переехали, - говорит он на правильном итальянском языке с акцентом. - Кристин американка, я - украинец, и мы провели последние несколько лет, живя в Италии. У нас есть ребенок, еще одного ждем. Им нужна стабильность, и ее часть заключена в том, на каком языке они будут говорить, когда вырастут. Переехать в Лондон было семейным решением - так будет лучше всего для них”.

Это не остановило некоторых фанов „Милана”, и они наградили его неминуемым клеймом „предателя”. Наверное, их досада понятня: его отъезд - удар для серии „А”, до сих пор переживающей последствия скандалов от договорных матчей. После отъезда других топ-игроков, в том числе капитана победной сборной Италии Фабио Каннаваро, бразильского полузащитника Эмерсона и французского защитника Лилана Тюрама (все переехали в Испанию), отъезд Шевченко за границу подтвердил растущее разочарование и исчезающую любовь к Лиге, которую еще недавно рассматривали как самую престижную в мире. Недавно итальянская „Газетта делла спорт” опубликовала своего рода „социальный календарь” Шевченко после его прибытия в Лондон: гольф, шопинг, концерт Мадонны, мюзикл „Чикаго” и обеды в дорогих ресторанах. Иначе говоря: „Как быстро он нас забыл”.

Шевченко и Пазик арендовали квартиру возле стадиона Стемфорд Бридж. Предлагал ли им Абрамович сдать одну из своих многочисленных резиденций, как это широко сообщалось? Нет. „Это было бы неуместно, - сказал Шевченко. - Он владелец клуба. Он мой босс, а я - его служащий. Я хочу сохранить это положение вещей”...

Дома Шевченко остается национальным героем, хотя слава приносит риски. В конце 2004 года, например, он оказался втянут в президентские выборы, где пророссийский Виктор Янукович противостоял прозападному реформатору Виктору Ющенко. Выборы были омрачены коррупцией, фальсификацией результатов голосования и зловещим предположением о том, что Ющенко был отравлен. Как иначе объяснить внезапную перемену с его лицом?

Во время кампании Шевченко появился на национальном телевидении и мрачно зачитал подготовленное заявление о том, что он поддерживает Януковича, за которым стояла главным образом восточная часть Украины - регион, куда в свое время был эвакуирован футболист еще ребенком, подальше от Чернобыльской катастрофы. Герой, уехавший на запад и вступивший в брак с американкой, выглядел как человек, читающий собственный смертный приговор. Когда фаны донецкого „Шахтера” приехали в Милан через несколько недель после этого посмотреть матч Лиги Чемпионов, они вывесили флаг с простым месиджем: „Твой выбор заставил нацию плакать”.

После этого Шевченко пытался дистанционироваться от случившегося. Он говорил о том, как его порадовали „теплые слова” Ющенко, когда позже, уже на должности Президента, тот поздравил Андрея, ставшего футболистом Европы 2004 года.

„Народ Украины заслуживает демократии, - говорит он теперь. Потом, с злостью: - Это г...но. Большая куча г...на. Послушай, политика - это г...няный мир. Я хочу оставаться как можно дальше от него, как можно дальше от газет и телеканалов, поддерживающих того или другого кандидата. Я - спортсмен. Я представляю мою страну. Каждый раз, когда меня призывают играть, я играю. И когда придет время остановиться, я остановлюсь. Но я делаю все это, потому что я хочу, а не потому что меня заставляют”...

Джеймс Ив, “Обсервер Спорт Мансли" (Великобритания)

(Текст подается с сокращениями.)

Перевел Николай Писарчук