Зам Балоги обвинил Тимошенко в некомпетентности

Охвативший мир финансовый кризис высветил полную беспомощность экономического блока Кабинета министров во главе с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, заявил заместитель руководителя Секретариата Президента Украины Андрей КИСЛИНСКИЙ.

По его словам, в то время, как правительства стран всего мира объединяют усилия для того, чтобы эффективно бороться с последствиями финансового кризиса, премьер-министр упрямо не замечает опасности и вместо того, чтобы заниматься предметными вопросами, рьяно борется с внеочередными выборами. А.КИСЛИНСКИЙ сообщил, что правительство сегодня не проголосовало за выделение средств из государственного бюджета на проведение внеочередных выборов согласно указу главы государства.

Более того, убежден он, в последнее время создается впечатление, что проблемы мировой экономики Ю.ТИМОШЕНКО использует с целью прикрыть собственную некомпетентность.

«Фактически списать собственные просчеты на внешние факторы», – констатировал заместитель главы Секретариата.

Он считает, что в последние дни все являются свидетелями того, как БЮТ и его лидер решают новый кризис – политический, дестабилизировав судебную систему, блокируя работу силовых структур и вмешиваясь в их деятельность. Последнее, по словам А.КИСЛИНСКОГО, стало ответом на обнародование фактов возможной причастности Ю.ТИМОШЕНКО к предательству национальных интересов.

«Безусловно, такое развитие событий не может быть невыгодным действительно проукраинским политическим силам, из чего можно сделать вывод: сценарий имеет внешние корни», – сказал заместитель главы Секретариата.

А.КИСЛИНСКИЙ считает понятным, что на фоне обвального падения рейтинга БЮТ после ряда его измен в Верховной Раде и стремительного роста сторонников внеочередных выборов, как единственного цивилизованного европейского способа выхода из кризиса, у премьер-министра нет другого выбора, как опять задействовать через известные технологии «антикризисного менеджера».

И не исключено, что уже завтра мы услышим, что для спасения в стране нужна «сильная рука», имеется в виду Ю.ТИМОШЕНКО. Не исключено также, что эти заявления будут поддержаны нашими соседями. Фактически, это является завершение кастинга на роль лучшего друга России», – сказал А.КИСЛИНСКИЙ.

По его мнению, в этой ситуации можно констатировать, что каждый день ее пребывания в должности председателя исполнительной власти наносит значительный ущерб простым гражданам Украины. «Вместо того, чтобы хвататься за кресло, не стоит ли уступить молодым людям, специалистам, которые по итогам внеочередных выборов сформируют коалицию и правительство и смогут эффективно бороться с экономическими последствиями работы правительства Ю.ТИМОШЕНКО», – констатировал А.КИСЛИНСКИЙ.