Ющенко усилил внутренними войсками охрану ЦИК и ГПУ - источник

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО издал распоряжение, которым обязал внутренние войска Министерства внутренних дел Украины оказывать помощь Управлению государственной охраны (УГО) в обеспечении безопасности Центральной избирательной комиссии, Генеральной прокуратуры и других объектов государственного значения, на которых сегодня несут службу сотрудники УГО.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

Как сообщал УНИАН, 25 мая 2007 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом вывел внутренние войска из подчинения Министерства внутренних дел и подчинил их главе государства.