Порошенко: Спрут терроризма продолжает опутывать своими щупальцами все больше стран

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в своем выступлении в ходе общих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН.

«В этом году мы стали свидетелями ряда ужасных террористических атак: Афганистан, Сирия, Ирак, Буркина-Фасо, Турция, Бельгия, Франция, Германия, Украина, – и это далеко не полный список», - заявил глава государства.

«Спрут терроризма продолжает опутывать своими щупальцами все больше стран и континентов», - добавил Порошенко.

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По словам президента Украины, угрозу такого масштаба возможно преодолеть исключительно совместными усилиями.

«В этом контексте защита критической инфраструктуры от террористических атак должна стать одним из важных аспектов борьбы с терроризмом. Под угрозой окажутся банковская и финансовые системы, телекоммуникации, аварийно-спасательные службы, воздушное и железнодорожное сообщение, энергетический сектор и водоснабжение», - отметил Порошенко.

«Что самое страшное – это грозит многочисленными жертвами среди гражданского населения. Мы продолжаем призывать Совет Безопасности к ответным действиям на эту растущую проблему», - подчеркнул президент Украины.