Россия превратила оккупированный Крым в базу для доставки военных ресурсов в Сирию - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время заседании Совета безопасности ООН высокого уровня по Сирии сегодня в Нью-Йорке.

Читайте такжеВпервые за последние 16 лет состоялась встреча президентов Украины и Аргентины

«ООН в лице Совета безопасности сначала не смогла добиться мира и безопасности в Сирии, эта неспособность подрывает всю миссию ООН в плане таких вызовов. Неспособность Совета безопасности заняться российской вооруженной агрессией против Украины и оккупацией Крыма позволила Москве использовать этот полуостров в качестве военной базы для того, чтобы спроектировать силу по отношению к Сирии», - заявил он.

«За время войны огромное количество военных российских ресурсов было доставлено в Сирию судами, которые базируются в Крыму», - добавил Порошенко.