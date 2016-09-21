Правительство демонстрирует сознательный подход к формированию госбюджета-2017 - Грынив

Об этом сообщает пресс-служба БПП.

“Ключевым приоритетом является увеличение обороноспособности и безопасности страны. Выделение денег на обороноспособность максимальное. Государство выполняет те функции, которые должна делать”, - сказал председатель фракции в интервью журналистам.

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По его словам, в 2017 году правительство предусмотрело также увеличение расходов на образование, в частности, увеличение зарплат учителей.

“Третий приоритет - это дороги. Он напрямую связан с децентрализацией. Курс на децентрализацию и на инфраструктурные инвестиции в этом бюджете есть”, - сказал он.

“Эти приоритеты дают возможность понять, как в следующем году будет развиваться государство”, - отметил Игорь Грынив.

“Правительство говорит, что мы имеем экономический рост и, таким образом, мы можем не сокращать бюджетные расходы, а увеличивать их. И то, что их увеличили не “в среднем”, как температура по палате, а именно в тех направлениях, о которых я сказал, - это свидетельствует о сознательном подходе к этому бюджету”, - подчеркнул глава фракции.

Игорь Грынив высказал надежду, что правительство обоснованно рассчитал и доходную и расходную части госбюджета на 2017 год.