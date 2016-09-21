Луценко резко раскритиковал работу полиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании парламентского Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

По словам Луценко, с начала года в Украине зарегистрировано 410 тысяч уголовных правонарушений, что на 25% больше, чем в прошлом году.

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Что касается умышленных убийство, Луценко отметил, что статистические данные МВД не отражают реальную ситуацию. Они показывают уменьшение этого вида преступлений с 2,1 тыс. в прошлом году до 1,2 тыс. в текущем. Однако, отметил Луценко, это уменьшение — за счет снижения интенсивности боевых действий на востоке страны, в то время как в других областях наблюдается увеличение количества умышленных убийств.

Также Луценко отметил, что прослеживается тенденция к увеличению корыстных преступлений, связанных с похищением имущества граждан. Такие преступления составляют 70% от всех уголовных правонарушений. В частности, в текущем году количество краж возросло на 38%, на 40% увеличилось количество грабежей, на 30% - разбойных нападений. Количество совершения преступлений в общественных местах возросло на 55%.

Кроме того, на 16% увеличилось количество угонов автомобилей - с 6 до 7 тысяч. В среднем за сутки в Украине похищают 33 автомобиля.

Рост аварийности на дорогах наблюдается на уровне 20% и на 20% увеличилось количество ДТП с пострадавшими.

Вместе с тем Луценко отметил, что рост уровня преступности имеет не только экономические основания — обнищание населения, поскольку, по его словам, полиция работает неэффективно. В частности, Луценко раскритиковал работу киевских патрульных за то, что они более год ездят по одним и тем же маршрутам, и преступники уже изучили график движения полицейских машин, чтобы не попадать им на глаза.

“Вы можете менять маршруты, выходить из автомобилей, общаться с людьми, а то наркоманы на Троещине уже знают в котором часу и минуту проезжает патрульная полиция”, - сказал Луценко.

Также он отметил, что не всегда правдивыми являются жалобы полицейских на плохое материально-техническое обеспечение. В частности, он сообщил, что в Хмельницкой области начальник материально-технического обеспечения областной полиции украл 1,5 тыс. литров бензина, предназначенного для отправки полицейских в зону АТО.