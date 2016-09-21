"Наша дружба с Турцией - условная": в Кремле ощетенились на Эрдогана из-за слов по Крыму

Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает РИА "Новости".

"Мы получили еще одно подтверждение: наша "дружба" с Турцией имеет определенные пределы и достаточно условна. Конечно, дальше протокольных слов о поддержке Украины Реджеп Эрдоган вряд ли пойдет", - отметил Клинцевич.

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По его мнению, Эрдоган прекрасно понимает, чем в таком случае рискует - российско-турецкие отношения только-только начали налаживаться. "Но слова - это далеко не всегда пустой звук. Такое впечатление, что турецкий президент "пытается исполнить на одном рояле сразу несколько партий", подчеркнул политик.

"Не сомневаюсь, что на это уже обратили внимание в российском внешнеполитическом ведомстве, сделав соответствующие выводы", - сказал сенатор.

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Как сообщал УНИАН, в рамках участия в 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По сообщению пресс-службы президента Украины, во время встречи Эрдоган подчеркнул, что Турция и в дальнейшем будет оказывать поддержку в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Он также подчеркнул, что возобновление диалога с Россией не повлияет на позицию Турции относительно непризнания аннексии Крыма и осуждение нарушения прав крымских татар.