Порошенко в Нью-Йорке встретился с президентом Турции

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента Украины.

"Главы двух государств обсудили состояние выполнения договоренностей, достигнутых в ходе пятого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, в частности в области либерализации торговли. Стороны отметили интенсивность двусторонней повестки дня и подтвердили стремление к дальнейшему углублению стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

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Президент Украины также пригласил турецкие компании принять участие в приватизации украинских предприятий.

Собеседники договорились о проведении в ближайшее время украинско-турецкой рабочей группы по вопросам энергетики.

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция и в дальнейшем будет оказывать Украине поддержку в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства как в двустороннем, так и многостороннем измерениях.

Он также подчеркнул, что возобновление диалога с Россией не повлияет на позицию Турции относительно непризнания аннексии Крыма и осуждение нарушения прав крымских татар.