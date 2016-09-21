Порошенко в Нью-Йорке встретился с президентом Турции
В рамках участия в 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента Украины.
"Главы двух государств обсудили состояние выполнения договоренностей, достигнутых в ходе пятого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, в частности в области либерализации торговли. Стороны отметили интенсивность двусторонней повестки дня и подтвердили стремление к дальнейшему углублению стратегического партнерства", - говорится в сообщении.
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Президент Украины также пригласил турецкие компании принять участие в приватизации украинских предприятий.
Собеседники договорились о проведении в ближайшее время украинско-турецкой рабочей группы по вопросам энергетики.
Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция и в дальнейшем будет оказывать Украине поддержку в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства как в двустороннем, так и многостороннем измерениях.
Он также подчеркнул, что возобновление диалога с Россией не повлияет на позицию Турции относительно непризнания аннексии Крыма и осуждение нарушения прав крымских татар.