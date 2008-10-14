Ющенко откроет Музей Героев Крут

Президент осуществит поездку в Черниговскую область

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 14 октября осуществит рабочую поездку в Черниговскую область. Как сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА, главная цель поездки - участие в мероприятиях по поводу открытия второй очереди Мемориального комплекса «Памяти Героев Крут». В частности, глава государства примет участие в открытии Музея Героев Крут.

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