Ющенко откроет Музей Героев Крут
09:15, 14 октября 2008Политика
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Президент осуществит поездку в Черниговскую область
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 14 октября осуществит рабочую поездку в Черниговскую область.
Как сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА, главная цель поездки - участие в мероприятиях по поводу открытия второй очереди Мемориального комплекса «Памяти Героев Крут». В частности, глава государства примет участие в открытии Музея Героев Крут.
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