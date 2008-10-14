Сегодня в Крыму пройдут акции сторонников и противников УПА

14 октября в Симферополе пройдут акции сторонников и противников Украинской повстанческой армии (УПА).

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, Конгресс украинских националистов собирается провести молебен и митинг по случаю 66-й годовщины создания УПА и православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

Со своей стороны Блок Наталии Витренко намерен выступить против «возрождения неофашизма в Крыму». В этой акции также планируется участие представителей Коммунистической партии Украины и ряда других общественно-политических сил.

В КУН не исключат провокаций со стороны левых. Вместе с тем, в Блоке Витренко ожидают провокаций со стороны правых.

Как сообщал УНИАН, в минувшем году во время акции к годовщине УПА в Симферополе произошли потасовки между активистами правых и левых сил. Серьезно никто не пострадал.