Симоненко: причина кризиса в дрязгах внутри "помаранчевого" лагеря

После проведения внеочередных выборов в Верховную Раду участники политического процесса будут иметь серьезные основания для опровержения результатов выборов, о чем свидетельствует развитие политической ситуации.

Об этом заявил на пресс-конференции лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО, сообщает пресс-служба партии.

Он отметил, что действия “помаранчевой” команды и Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, который в очередной раз издал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады, практически парализовали работу законодательной ветви власти.

“ЮЩЕНКО действует не как глава государства, а как авантюрист, который не осознает последствий своих поступков”, - отметил лидер КПУ.

П.СИМОНЕНКО считает, что “глубинные причины нынешнего политического кризиса заключаются в дрязгах, борьбе за власть и собственность внутри “помаранчевого” лагеря”. “Авантюрно принимая решение о роспуске парламента, ЮЩЕНКО втягивает нас в выборы на фоне мирового финансового кризиса, который создает предпосылки для мощного социального взрыва в Украине”, - добавил он.

По его словам, В.ЮЩЕНКО выборы нужны для того, чтобы “окончательно уничтожить парламентаризм в Украине”.