Янукович и его приспешники украли за 2 года $40 миллиардов - замгенпрокурора

Об этом в эфире Эспрессо.TV заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

Он рассказал, каким образом за два года режима Януковича президенту и его приспешникам удалось украсть у государства один годовой бюджет, или $40 миллиардов.

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"Значительное количество финансовых сделок во времена Януковича осуществлялась фактически во всех возможных и невозможных сферах хозяйственной деятельности: в образовании, культуре, здравоохранении. Они реализовывались через так называемые финансовые площадки. Только лишь по территории Днепропетровской области в течение каждого месяца добывалось наличными около 2 миллиардов гривен", - отметил Енин.

По его словам, после этого деньги переводились в валюту и отправлялись за границу.