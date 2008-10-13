В Украине три новые политические партии

Министерство юстиции зарегистрировало три новые политические партии - «Народная воля», «Партия защиты прав человека» и «Самоврядна Українська Держава».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста.

Согласно информации, предоставленной в Минюст новосозданными партиями, председателем партии «Народная воля» стал Сергей ГОРЬКАВЫЙ (1956 г.р., помощник народного депутата).

Председателем «Партии защиты прав человека» избрана Виктория ГОЛОВИНА (1960 г.р.).

Председателем партии «Самоврядна Українська Держава» стал Виктор БЫЧИХИН (1970 г.р., директор ЧП «Вектор Инвест Энтэрпрайсис»).

Запись о регистрации новых политических партий внесена в Реестр политических партий Украины. Партиям выдано свидетельство о регистрации.

По состоянию на 13 октября 2008 года в Украине зарегистрированы 153 политические партии, отметили в пресс-службе Министерства юстиции.