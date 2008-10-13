Суд по жалобе Ющенко перенесли на завтра

Апелляционный административный суд Киева перенес на утро 14 октября рассмотрение жалобы Секретариата Президента Украины о приостановке действия Указа Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов».

Об этом журналистам сообщил представитель БЮТ в суде Валерий ПИСАРЕНКО, отметив, что заседание продолжится завтра в 10.00.

Он не уточнил причину перенесения заседания, лишь отметил, что коллегия судей отказала в удовлетворении ходатайства БЮТ об отводе председателя Судебной коллегии Михаила МЕЖЕВИЧА.

Такие действия суда В.ПИСАРЕНКО назвал “судилищем”, поскольку, по его убеждению, суд действует не в рамках закона, а в интересах Секретариата Президента.

Как сообщал УНИАН, 10 октября Окружной административный суд города Киева по иску БЮТ прекратил действие указа Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов».

Суд также запретил Центральной избирательной комиссии проводить любые заседания, связанные с организацией внеочередных выборов в ВР.

В свою очередь Секретариат Президента обжаловал решение Окружного административного суда города Киева в Апелляционном административном суде столицы.