Литвин допускает, что Ющенко отменит указ о роспуске парламента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО может отменить указ о роспуске Верховной Рады VI созыва, допускает лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе, отвечая на вопросы журналистов.

«Допускаю (что Президент может отменить указ о досрочных выборах, как это уже было в 2007 году – УНИАН), потому что каждый человек во власти действует по принципу: я во власти, я слово дал, я могу его назад взять или временно взять его назад, а потом продемонстрировать, что оно действует», - сказал В.ЛИТВИН.

Он также отметил, что, прежде чем принимать такие серьезные решения, как роспуск парламента, должен был состояться «серьезный разговор». «Необходимо, чтобы сначала состоялся серьезный разговор, потом принималось не менее серьезное решение. И серьезного разговора, и серьезных решений пока не было», - сказал В.ЛИТВИН.

Он также отметил, что в сегодняшней ситуации доминируют «политические эмоции», а ставку делают не на закон, а «на своих судей».