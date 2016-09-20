В Турции Филатов встретился с мэром Анкары и заключил договоренности о сотрудничестве с Днепром

В частности, Борис Филатов сообщил, что Анкара готова бесплатно обучать днепровских специалистов новейшим методам ведения городского хозяйства. Мэр также пригласил руководство турецкой столицы приехать в Днепр уже в октябре – когда в днепровской подземке начнутся масштабные работы.

Руководители Днепра и Анкары обсудили также выбор компании-подрядчика строительства.

«Вы выбрали очень хорошую фирму. Лимак имеет репутацию уважаемой компании во всем мире. Они выполнят все работы качественно и вовремя», – отметил мэр Анкары Мелих Гекчек.

Глава Днепра Борис Филатов подчеркнул, что чрезвычайно полезным для него оказалось знакомство с подвесной канатной дорогой Анкары. «Особенность в том, что она соединяет одну из станций метро с массивом, расположенным на сложном рельефе. Мы изучим, как этот опыт можно использовать в Днепре», – сказал городской голова.

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Кроме того, представители Днипровского муниципалитета увидели, как работают водоочистные сооружения Анкары. Технологии и химические вещества, которые используются для обработки воды в турецкой столице, очень похожи на те, которые применяются в Днепре. Разница заключается в том, что в нашем городе воду берут из реки Днепр – после того, как ее загрязняют предприятия. В Турции же воду получают из подземных источников и горных озер. Городской голова Днепра пообещал изучить и этот зарубежный опыт.

Днепровская делегация также ознакомилась с работой транспортных предприятий Анкары. Так, в этом городе предпочитают муниципальное автобусное сообщение и разветвленную систему метрополитена. В турецкой столице отсутствуют трамваи и троллейбусы.

Напомним, что в заграничной командировке мэр Днепра Борис Филатов будет находиться до 22 сентября.

Мелих Гекчек был избран мэром Анкары еще в 1994 году. Анкара – второй крупнейший город Турции после Стамбула.