Герман: Турчинов хочет подвести Тимошенко под криминал?

«Александр Турчинов заявил сегодня о том, что Кабмин не может финансировать выборы из Резервного фонда Кабмина, потому что этот фонд используется исключительно на преодоление стихийных бедствий. Ну, во-первых, может ли быть большее стихийное бедствие, чем то, которое Украина имеет в настоящее время при власти?», – заявила депутат-регионал Анна Герман, пишет ЗИК.

«А во-вторых, когда в 2007-ом БЮТ инициировал досрочные выборы, и когда Тимошенко требовала выделить для проведения выборов деньги из Резервного фонда, то заявляла дословно такое (цитирую): «невыделение средств из Резервного фонда Кабмина для проведения выборов влечет за собой уголовную ответственность», – отметила Анна Герман.

«Неужели Турчинов хочет подвести Юлию Тимошенко под криминал?», – добавила депутат.