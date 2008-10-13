Литвин ждет на выборах «неординарных телодвижений»

Лидер Народной партии, народный депутат Владимир ЛИТВИН не сомневается, что во время кампании по досрочным выборам в Верховную Раду будут различные провокации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«То, что провокации будут, в этом ни у кого сомнений нет», - сказал В.ЛИТВИН, отметив, что избирательная кампания будет жесткой.

По его словам, эта кампания будет сопровождаться поиском каких-то «неординарных телодвижений» с тем, чтобы или привлечь людей на свою сторону, или отпугнуть людей от политической силы соперников.

В.ЛИТВИН также сказал, что выброс компромата – это "святое" в политической жизни Украины.

Отвечая на вопросы журналистов, лидер Народной партии назвал нереальным объявление импичмента Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и отметил, что не видит правовых оснований для введения прямого президентского правления в стране.

При этом В.ЛИТВИН отметил, что Президент, распустив парламент, взял на себя основную ответственность за то, как будут развиваться процессы в Украине. А, по мнению В.ЛИТВИНА, ситуация в стране «с учетом мировых процессов и внутренних экономических процессов» будет только ухудшаться.